ＪＲ３社、増収増益＝鉄道利用が回復―９月中間決算

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ＪＲ東日本、東海、西日本各社の２０２３年９月中間連結決算が３１日出そろい、いずれも前年同期比で増収増益を確保した。新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「５類」に移行、訪日客需要も持ち直し、鉄道利用の回復が進んだ。

売上高はＪＲ東が１６．６％増の１兆２９９８億円、ＪＲ東海が２８．９％増の８１７５億円、ＪＲ西が２４．８％増の７６９９億円。鉄道運輸収入は、３社ともコロナ禍前の９割前後まで回復した。ＪＲ東海は新幹線を中心に訪日客関係収入が約３８０億円に上り、１８年９月中間決算での同収入を約６５％上回った。

純利益はＪＲ東が前年同期比約４．３倍の１１７０億円、ＪＲ東海が約２．０倍の１９５０億円、ＪＲ西が４．１％増の６７１億円。想定を上回るペースでの回復を踏まえＪＲ東海と西は通期業績見通しを上方修正した。

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