旭日大綬章に片山虎之助氏＝三浦友和さん、久石譲さんに小綬章―秋の叙勲

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政府は３日付で、秋の叙勲受章者４０７５人を発表した。片山虎之助元総務相（８８）が旭日大綬章に決定。旭日小綬章に俳優の三浦友和（本名・三浦稔）さん（７１）、作曲家の久石譲（同・藤沢守）さん（７２）が選ばれた。発令は同日付。

旭日大綬章には飯島彰己元三井物産社長（７３）、渡辺喜美元行政改革相（７１）、井戸敏三元兵庫県知事（７８）、谷本正憲元石川県知事（７８）らも選ばれた。瑞宝大綬章には秋元義孝元宮内庁式部官長（７０）、河戸光彦元会計検査院長（７０）が決まった。

学術研究の分野では、古代エジプトなどの考古学研究で知られる吉村作治早稲田大名誉教授（８０）が瑞宝中綬章、阪神・淡路大震災の経験から「パンの缶詰」を開発した秋元義彦元パン・アキモト代表取締役（７０）が旭日単光章に選ばれた。

芸術文化の分野では、人形浄瑠璃文楽人形遣いの吉田簑助（本名・平尾勝義）さん（９０）に旭日中綬章が贈られる。

受章者の内訳は、大綬章１６人、重光章４３人、中綬章３６８人、小綬章８４２人、双光章１５３０人、単光章１２７６人。女性の受章者は４１１人だった。

片山虎之助元総務相

俳優の三浦友和さん

作曲家の久石譲さん

人形浄瑠璃文楽人形遣いの吉田簑助さん（文楽協会提供）

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