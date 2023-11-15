脱炭素支援で基金設置＝ＩＰＥＦ、２分野で実質妥結へ―閣僚会合が閉幕
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【サンフランシスコ時事】日米など１４カ国が参加する新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み（ＩＰＥＦ）」の閣僚会合は１４日、米サンフランシスコで２日目の協議を終え、閉幕した。クリーン経済、公正な経済の２分野で意見が一致した。１６日の首脳会合で実質妥結する見通し。日米、オーストラリアが１０００万ドル（約１５億円）ずつ拠出し、新興国の脱炭素化を支援する基金を設置する方向だ。
閣僚会合では、５月に実質合意したサプライチェーン（供給網）分野の協定に正式署名。各国の国内手続きを経て、半導体など重要物資の供給網強化の枠組みが動きだす。ただ、初日の会合では貿易分野で各国間の立場の隔たりを埋められず、全４分野そろっての妥結は先送りとなった。
会合後、西村康稔経済産業相は記者団に「クリーン経済、公正な経済の２分野で、非常に大きな進捗（しんちょく）を得た」と説明した。
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