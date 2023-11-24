補正、今夕に衆院通過＝国民民主も賛成

Newsfrom Japan

２０２３年度補正予算案は２４日夕の衆院本会議で、与党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決され、参院に送付される見通しだ。

これに先立ち、衆院予算委員会は２４日昼、２３年度補正予算案を与党などの賛成多数で可決した。立憲民主党と国民がそれぞれ提出した予算の組み替え動議は否決した。

岸田文雄首相は締めくくり質疑で、２５年大阪・関西万博の会場建設費の上振れについて「万博開催や費用抑制に向け、政府として管理・監督責任を果たしていきたい」と述べた。立民の森山浩行氏への答弁。

２３年度補正予算案は、物価高への対応や企業の賃上げ促進が柱。一般会計の歳出総額は１３兆１９９２億円に上り、７割近い８兆８７５０億円を新規国債の追加発行で賄う。

国民は２４日午前、国会内で政調全体会議を開き、２３年度補正予算案に賛成する方針を決めた。党内には反対論も根強かったが、ガソリン税を一時的に引き下げる「トリガー条項」の凍結解除に向け、与党との協議が行われることを評価した。

２０２３年度補正予算案が衆院予算委員会で可決され、一礼する岸田文雄首相（前列右）ら＝２４日午後、国会内

２０２３年度補正予算案を可決した衆院予算委員会＝２４日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]