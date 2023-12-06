重要ニュース、ＡＩが分類＝時事通信、記事提供―三菱ＵＦＪ信託が外販
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時事通信社は６日、三菱ＵＦＪ信託銀行とＭＩＬＩＺＥ（東京）が開発した学習型ＡＩ（人工知能）によるニュース分類システムに日本語ニュースを提供すると発表した。投融資の判断などに必要な情報を検出する時間を大幅に短縮し、業務を効率化できる。同行は来年４月からシステムを主に金融機関に販売する。
システムの名称は「学習型ＡＩネガティブニュースラベリングシステム」（ＮＡＩＳ）。企業の犯罪や規則違反に「要注意」、企業合併には「注意」などと優先順位を付けて検出を容易にする。投資判断や融資審査、マネーロンダリング（資金洗浄）防止、テロ資金供与防止対策業務への活用を想定する。
短時間で大量のニュースを調べる必要がある社債投資では、ＮＡＩＳ導入で年１万１０００時間の削減効果があるという。時事通信はＮＡＩＳに政治や経済、国際や社会などのニュースに加え、市況や決算速報の記事も配信する予定。ニーズに応じて配信記事の拡充を検討する。
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