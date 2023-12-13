旧統一教会の財産監視法成立＝被害者救済、法テラスの支援拡充

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世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済のための特例法は１３日の参院本会議で、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の各党などの賛成多数で可決、成立した。３年間の時限立法で、教団が被害者救済の原資となる財産を解散命令に備えて海外などに移転するのを防ぐため、監視を強化するのが柱だ。

被害者支援に向けた法整備は昨年１２月の不当寄付勧誘防止法制定に続いて２回目。解散命令請求が出された宗教団体を対象に、管轄行政機関へ(1)不動産処分は１カ月前までに通知(2)財産目録は３カ月ごとに提出―するよう義務付ける。

日本司法支援センター（法テラス）の支援拡充も盛り込んだ。収入・資産が基準以上でも弁護士費用の立て替えなどを受けられるようにする。立て替えた費用の返済を一定期間猶予し、返済を免除する範囲も拡大する。

特例法は自民、公明、国民民主３党が共同提出。立民と維新は包括的な財産保全を可能にする対案を衆院に提出した。自公国案と立維案の一本化協議は不調に終わったが、施行から３年後をめどに「財産保全の在り方」を検討すると自公国案に書き加えることでは一致。立民、維新両党や共産党も自公国案に賛成した。

１２日の参院法務委員会では、財産保全の在り方について「３年を待たずに検討を行う」とうたった付帯決議が採択された。

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済に向けた特例法が可決、成立した参院本会議＝１３日午後、国会内

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済に向けた特例法が参院本会議で可決、成立し、一礼する小泉龍司法相＝１３日午後、国会内

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