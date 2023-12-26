安保土地、沖縄の米軍施設追加へ＝第４弾、福島第２原発も―政府

Newsfrom Japan

政府は２６日、安全保障上重要な土地の利用規制を定めた重要土地等調査法に基づく「土地等利用状況審議会」を開き、第４弾の対象区域として北海道や宮城、新潟、石川、沖縄各県など２８都道府県の計１８４カ所を提示した。沖縄では在日米軍施設が初めて指定候補になった。廃炉作業中の東京電力福島第２原発（福島県楢葉町、富岡町）など原子力施設も選ばれた。

関係自治体からの意見聴取などを経て、今年度中の指定を目指す。対象区域は第３弾までと合わせて５８３カ所となる。

沖縄の米軍施設は普天間飛行場（宜野湾市）、キャンプ・シュワブ（名護市）など。原子力施設は北海道電力泊原発（北海道泊村など）、東北電力女川原発（宮城県石巻市、女川町）、東電柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）、北陸電力志賀原発（石川県志賀町）なども候補に加わった。

東京電力福島第２原発＝２０１８年６月、福島県富岡町から撮影

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]