ジェットスター、国内線１７便欠航＝労組スト拡大、帰省客に影響

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格安航空会社（ＬＣＣ）ジェットスター・ジャパン（千葉県成田市）は２９日、同日に運航を予定していた国内線約１１０便のうち、７路線・１７便の欠航を決めたと発表した。乗務員らの労働組合が始めたストライキが拡大し、人員を確保できなかったことが主な理由。労組は２９日、スト突入後で最多の計３６人でストを構え、３０日も計２４人で計画。年末年始の帰省ラッシュの中、利用客への影響が広がった。

２９日に欠航としたのは、成田―新千歳の３往復のほか、成田―旭川、成田―松山、成田―福岡、成田―鹿児島、関西―那覇の各１往復と、関西発成田行き１便。成田―鹿児島便の欠航については「整備事由による」と説明した。

欠航の影響を受けた予約客らには、他の便への振り替えや払い戻しで対応するという。２９日は約２６００人に影響したもようだ。

ジェットスター・ジャパンの航空機［同社提供］

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