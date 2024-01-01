石川で震度７＝能登に大津波警報―輪島で１．２メートル観測・気象庁

Newsfrom Japan

１日午後４時１０分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県志賀町で震度７の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さはごく浅い。地震の規模（マグニチュード）は７．６と推定される。

気象庁は同県能登地方に大津波警報、山形、新潟、富山、石川、福井、兵庫各県に津波警報、北海道から長崎県までの日本海側に津波注意報を発令。午後４時３５分すぎまでに石川県輪島市で１．２メートル、富山市で８０センチ、新潟県柏崎市で４０センチの津波を観測した。

原子力規制委員会によると、停止中の北陸電力志賀原発（石川県志賀町）に異常は確認されていない。また、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）、日本原子力発電敦賀原発（福井県敦賀市）、関西電力の美浜（同県美浜町）、大飯（同県おおい町）、高浜（同県高浜町）の各原発にも異常は確認されていない。

能登地方では震度５強の地震も震度７の地震の直前に２回、後に１回発生。周辺を含め、地震が活発に続いている。

主な各地の震度は次の通り。

震度７＝石川県志賀町

震度６強＝石川県七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町

震度６弱＝石川県中能登町、能登町、新潟県長岡市。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]