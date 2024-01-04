与野党党首、５日会談＝能登地震、岸田首相「国難に一致団結」

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岸田文雄首相（自民党総裁）は５日、能登半島地震に関し、与野党党首と会談する。政府の対応を説明し、野党に協力を求める方針。首相は４日の記者会見で「一致団結してこの国難に立ち向かわなければならない。平穏な生活を取り戻せるよう、先頭に立って被災地、被災者に寄り添い努力する覚悟だ」と述べた。

与野党党首会談の開催は、自民党の浜田靖一国対委員長が４日、立憲民主党の安住淳国対委員長に、首相の意向として伝えた。与党と立民、日本維新の会、国民民主、共産各党の党首が参加する見通しだ。

首相は会見で「引き続き救命・救助に全力を尽くさなければならない」と強調した。現地の状況を巡り、石川県輪島、珠洲両市につながる道路で大型車の通行が可能になったと説明。今後、物資の調達や輸送を強化する方針を示した。

電気・水道などインフラ復旧を急ぐ考えも表明。併せて、住宅確保をはじめ生活、経済基盤を回復するための「中長期的な課題、復興・復旧に迅速かつ計画的に取り組みたい」と述べた。

政府はプッシュ型の物資支援を強化するため、２０２３年度予算の予備費使用を９日に閣議決定する方針。４０億円規模になる見込みだ。

年頭記者会見で質問を聞く岸田文雄首相＝４日午後、首相官邸（代表撮影）

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