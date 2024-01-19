自民３派会計責任者ら起訴＝安倍・二階派在宅、岸田派略式―大野・谷川議員も立件・東京地検

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自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る事件で、東京地検特捜部は１９日、収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反（虚偽記載）罪で、最大派閥「清和政策研究会」（安倍派）と「志帥会」（二階派）の会計責任者らを在宅起訴、「宏池政策研究会」（岸田派）の元会計責任者を略式起訴した。

議員側では、安倍派から還流されたパーティー券販売のノルマ超過分を収支報告書に記載しなかったとして大野泰正参院議員（６４）と秘書を在宅起訴、谷川弥一衆院議員（８２）と秘書を略式起訴。二階俊博元党幹事長の事務所がノルマ超過分を派閥に納めず約３５００万円を裏金化したとして、秘書を略式起訴した。

自民党を揺るがす「政治とカネ」を巡る一連の事件は、７日に約４８００万円の過少記載容疑で逮捕された衆院議員池田佳隆容疑者（５７）を含む議員３人と秘書４人、派閥の職員ら３人が立件される事態となった。

派閥で在宅起訴されたのは、安倍派会計責任者の松本淳一郎事務局長（７６）と二階派会計責任者だった永井等元事務局長（６９）。略式起訴されたのは岸田派の元会計責任者、佐々木和男元職員（８０）。

東京地検＝東京都千代田区

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