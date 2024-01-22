コンビニ売上高、最高更新＝人流増加、猛暑も―２３年

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日本フランチャイズチェーン協会が２２日発表した２０２３年の主要コンビニエンスストアの売上高は、市場規模を示す全店ベースで前年比４．３％増の１１兆６５９３億円だった。３年連続のプラスで、過去最高を更新した。新型コロナの５類移行による人流回復や、インバウンド（訪日客）の需要増加が寄与し、１店舗当たりの売上高が伸びた。記録的な猛暑で、アイスクリームや飲料の売れ行きが好調だった。

一方、２３年末時点の店舗数は、前年から１２５店舗減の５万５７１３店となった。

既存店ベースの売上高は、４．１％増の１１兆１８６４億円。気温が高かった８月の売り上げの伸びが目立った。来店客数は２．９％増、１人当たりの平均購入額は１．１％増の７２３．５円。

２３年１２月の既存店売上高は前年同月比４．２％増の１兆１２０億円で、２カ月ぶりのプラス。帰省や年末イベントで人出が増えた。

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