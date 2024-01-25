能登観光支援、７割補助検討＝政府、生活支援策を決定

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政府は２５日、能登半島地震を受けた非常災害対策本部の会合を首相官邸で開き、生活再建に向けた支援策を決定した。石川、新潟、富山、福井４県を対象に、１泊２万円を上限に旅行代金の５０％を割り引く「北陸応援割」を実施。会合後、岸田文雄首相は記者団の取材に応じ、被害が大きい能登地方については、割引率を７０％とする意向を示した。

首相は「先が見えないという不安に応え、一日も早く平穏な生活が取り戻せるよう、全力で支援する」と強調した。

支援策の名称は「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」。北陸応援割は大型連休前までの３〜４月に実施する。風評被害対策や北陸全体の誘客プロモーションも行う。

地震の影響を受け、新たに個人住民税が全額免除される世帯を対象に１０万円を支給し、子ども１人当たり５万円を加算。最大３００万円の被災者生活再建支援金の迅速な給付も明記した。

中小・小規模事業者の施設復旧に関し、石川県は最大１５億円、他の３県は同３億円を補助。農林漁業の再建に必要な資金は、貸し付けから５年間を無利子とする。伝統産業の再生に最大１０００万円を補助する。

首相は会合で、２６日に予備費１５５３億円の支出を閣議決定すると表明。政府は２月上旬を念頭に同本部を衣替えし、復旧・復興に重点を置く「能登復興本部」を設置する方針。

「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」の内容を説明する岸田文雄首相＝２５日午後、首相官邸

能登半島地震非常災害対策本部会議で発言する岸田文雄首相（右から３人目）＝２５日午後、首相官邸

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