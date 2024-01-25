能登観光支援、７割補助検討＝政府、生活支援策を決定

政治・外交

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政府は２５日、能登半島地震を受けた非常災害対策本部の会合を首相官邸で開き、生活再建に向けた支援策を決定した。石川、新潟、富山、福井４県を対象に、１泊２万円を上限に旅行代金の５０％を割り引く「北陸応援割」を実施。会合後、岸田文雄首相は記者団の取材に応じ、被害が大きい能登地方については、割引率を７０％とする意向を示した。

首相は「先が見えないという不安に応え、一日も早く平穏な生活が取り戻せるよう、全力で支援する」と強調した。

支援策の名称は「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」。北陸応援割は大型連休前までの３〜４月に実施する。風評被害対策や北陸全体の誘客プロモーションも行う。

地震の影響を受け、新たに個人住民税が全額免除される世帯を対象に１０万円を支給し、子ども１人当たり５万円を加算。最大３００万円の被災者生活再建支援金の迅速な給付も明記した。

中小・小規模事業者の施設復旧に関し、石川県は最大１５億円、他の３県は同３億円を補助。農林漁業の再建に必要な資金は、貸し付けから５年間を無利子とする。伝統産業の再生に最大１０００万円を補助する。

首相は会合で、２６日に予備費１５５３億円の支出を閣議決定すると表明。政府は２月上旬を念頭に同本部を衣替えし、復旧・復興に重点を置く「能登復興本部」を設置する方針。

「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」の内容を説明する岸田文雄首相＝２５日午後、首相官邸「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」の内容を説明する岸田文雄首相＝２５日午後、首相官邸

能登半島地震非常災害対策本部会議で発言する岸田文雄首相（右から３人目）＝２５日午後、首相官邸能登半島地震非常災害対策本部会議で発言する岸田文雄首相（右から３人目）＝２５日午後、首相官邸

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