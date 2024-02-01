柿沢前副大臣が議員辞職＝４月に衆院３補選へ
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東京都江東区長選を巡る公職選挙法違反事件で逮捕、起訴された柿沢未途前法務副大臣＝衆院東京１５区、自民党離党＝は１日、額賀福志郎衆院議長宛てに議員辞職願を提出した。この後、衆院本会議で許可された。
公選法の規定により、東京１５区の補欠選挙は衆院解散がなければ、細田博之前衆院議長の死去に伴う島根１区、谷川弥一氏が自民党安倍派の裏金事件で辞職したことに伴う長崎３区と合わせ、４月２８日投開票の日程で行われる見通し。
柿沢議員は当選５回。昨年４月の区長選で、区議らに買収を持ち掛けたなどとされる。
立憲民主党の安住淳国対委員長は１日、記者団の取材に「全く説明しないで去った。最も無責任なやり方だ」と非難した。
衆院の新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２５９▽立民・無所属９６▽維教４５▽公明３２▽共産１０▽国民・無所属クラブ７▽有志の会４▽れいわ３▽無所属６▽欠員３。
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