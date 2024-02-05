自民「裏金リスト」に８２人＝全議員調査開始、週明けにも説明

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自民党は５日、派閥の政治資金パーティー収入裏金事件に関し、キックバック（還流）の政治資金収支報告書への不記載が判明した党所属国会議員８２人のリストを野党に提示した。党所属議員全員を対象としたアンケートも同日開始。先週始めた聞き取り調査と合わせた結果を週明けにも野党に説明する方針だ。

自民は実態解明に前向きな姿勢をアピールし、国民の信頼回復につなげたい考え。岸田文雄首相（党総裁）は５日の衆院予算委員会で、アンケートについて「来週早々に取りまとめる」と説明。聞き取りも週内に終え、第三者による報告書作成に移行したいとした上で、「党として必要な説明責任を果たす」と語った。

自民が示したリストは安倍派と二階派の２派閥分。両派が１月に届け出た２０２０〜２２年の報告書の訂正に基づき、キックバックや中抜きがあった政治団体名、金額、議員名を列記した。安倍派は有力議員「５人衆」をはじめ７６人、二階派は二階俊博元幹事長ら６人の氏名が記された。細田博之前衆院議長ら安倍派１５人、二階派１人は現職でないとの理由で氏名を伏せ、政治団体名と金額を記すにとどめた。

聞き取りは、安倍、二階両派議員や岸田派の根本匠事務総長が対象。アンケートはこれでは不十分だとする野党の求めに応じたもので、無派閥を含む全議員に質問票を送付した。派閥パーティーに関する収入の不記載があったかどうかを尋ね、過去５年間の不記載額を明記するよう求める内容で、８日に回収する。

自民の浜田靖一国対委員長は５日、立憲民主党の安住淳国対委員長と国会内で会談し、追加の調査結果について「遅くとも来週初めに提出したい」と説明。１４日をめどに衆院予算委集中審議に応じる考えも示し、２４年度予算案の５日の実質審議入りに理解を求めた。

野党４党は国対委員長会談で審議に応じることで一致し、５日の衆院予算委は約１時間遅れで始まった。安住氏は記者団に「５年分（のリスト）を要求していたが、３年分しかなく不誠実だ。極めて不満だが、半歩前進と判断する」と語った。

◇自民が提示した不記載議員一覧

【安倍派】

（３０００万円以上）

池田佳隆３２０８、大野泰正３１４６

（２０００万円以上）

谷川弥一※２３０３

（１０００万円以上）

萩生田光一１９５２、三ツ林裕巳１８０８、山谷えり子１５１９、堀井学１０８６

（１００万円以上）

宮本周司 ９７４、衛藤征士郎 ９７０、簗和生 ９２４、大塚拓 ８７４、杉田水脈 ８７２、高木毅 ８６５、松野博一 ８６５、宗清皇一 ８５４、小田原潔 ８４４、世耕弘成 ８３６、上野宏史※ ７８１、和田義明 ７１０、菅家一郎 ６７８、加田裕之 ６４８、羽生田俊 ６３４、馳浩※ ６０１、岡田直樹 ５９６、中山泰秀※ ５９６、末松信介 ５８２、柴山昌彦 ５５６、西村明宏 ５５４、関芳弘 ５２４、丸川珠代 ５１２、高鳥修一 ４８４、細田健一 ４７４、堀井巌 ４６６、下村博文 ４４０、中根一幸 ４３４、吉野正芳 ４１４、根本幸典 ３９６、尾身朝子 ３６７、山田修路※ ３６５、義家弘介 ３６３、亀岡偉民 ２９２、橋本聖子 ２８９、上杉謙太郎 ２８６、長尾敬※ ２８２、山田宏 ２８２、鈴木英敬 ２８０、江島潔 ２４０、吉川有美 ２４０、佐藤啓 ２３６、西田昌司 ２３４、今村洋史※ ２２０、細田博之※ ２１０、石井正弘 １９８、稲田朋美 １９６、塩谷立 １９６、松川るい １９４、上野通子 １８８、若林健太 １８４、井上義行 １７０、井原巧 １６８、森雅子 １６８、佐々木紀 １６６、木村次郎 １４４、谷川とむ １３４、岩城光英※ １３２、宮沢博行 １３２

（１００万円未満）

赤池誠章９８、北村経夫９８、福田達夫９４、野上浩太郎９２、礒崎陽輔※８２、長峯誠７８、青山周平７２、小森卓郎７０、西村康稔７０、鈴木淳司５２、田畑裕明４４、古田圭一※４２、加納陽之助※４０、山田美樹３４、山本順三３４、岸信夫※３０、石田昌宏２６、加藤竜祥２６、高橋はるみ２２、中川雅治※２０、越智隆雄１８、太田房江１６、宮下一郎１２、加藤寛治※１０、藤原崇１０

【二階派】

二階俊博１７６８、林幹雄１５１２、武田良太１１７２、平沢勝栄１０８０、福井照※ ７７６、宮内秀樹 １４５、衛藤晟一８０

（敬称略。単位は万円。※で示した元職らは氏名を伏せて提示された。金額は２０２０〜２２年の合計のため、各氏が５年分などとして公表した訂正金額と異なる場合がある）。

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