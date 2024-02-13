不記載、８５人５億円超＝自民が裏金アンケート公表―野党は政倫審開催要求

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自民党は１３日、派閥の政治資金パーティー裏金事件を受け、党所属国会議員ら３８４人を対象に行ったアンケートの結果を公表した。パーティー収入のキックバック（還流）や中抜きについて政治資金収支報告書に不記載や不正確な記載があったのは８５人で、２０１８年からの５年間で総額５億７９４９万円に上った。野党は真相究明には不十分だとして政治倫理審査会の開催を要求した。

１４日には岸田文雄首相が出席して政治資金問題に関する集中審議が衆院予算委員会で予定されており、与野党の論戦が激化しそうだ。

アンケートは野党の要求を受け、党所属議員全３７４人と新人・前職・元職の選挙区支部長１０人を対象に実施。その結果、安倍派と二階派に所属する議員８２人と支部長３人に記載漏れや不正確な記述があった。立件され党を離れた議員ら３人は対象外で、不記載額は二階派会長の二階俊博元幹事長（３５２６万円）が最多。次いで安倍派の三ツ林裕巳衆院議員（２９５４万円）と萩生田光一前政調会長（２７２８万円）が多かった。

自民はアンケートに加え、８５人と８派閥・グループの責任者への聞き取り調査の結果を週内にも公表し、党則に基づく処分を検討する方針だ。

一方、立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主の野党４党は１３日の国対委員長会談で、自民の調査では真相究明は望めないとして、安倍、二階両派幹部から弁明を聴取するための政倫審の開催を求めることで一致。この後、野党の代表者が衆院政倫審の田中和徳会長に開催を申し入れ、田中氏は「重く受け止める」と応じた。

自民は２４年度予算案採決の前提となる中央公聴会の２２日開催を目指している。立民の安住淳国対委員長は記者団に、自民が政倫審に応じなければ「中央公聴会の日程の話はできなくなる」とけん制。同時に「嫌なら参考人（招致）や証人喚問に切り替えざるを得ない」と語った。

◇不記載を申告した自民議員ら

【安倍派】

三ツ林裕巳２９５４、萩生田光一２７２８、山谷えり子２４０３、堀井学２１９６、橋本聖子２０５７、中根一幸１８６０、簗和生１７４６、杉田水脈１５６４、世耕弘成１５４２、宮本周司１４８２、宗清皇一１４０８、菅家一郎１２８９、小田原潔１２４０、衛藤征士郎１０７０、松野博一１０５１、高木毅１０１９

大塚拓 ９９４、和田義明 ９９０、中山泰秀 ９０８、柴山昌彦 ８９６、堀井巌 ８７６、関芳弘 ８３６、丸川珠代 ８２２、羽生田俊 ８１８、岡田直樹 ７７４、吉野正芳 ６６０、加田裕之 ６４８、尾身朝子 ６２３、末松信介 ５８４、細田健一 ５６４、山田宏 ５６０、西村明宏 ５５４、高鳥修一 ５４４

下村博文 ４７６、根本幸典 ４２０、西田昌司 ４１１、石井正弘 ３７８、義家弘介 ３６９、若林健太 ３６８、亀岡偉民 ３４８、上野通子 ３１８、上杉謙太郎 ３０９、佐藤啓 ３０６、森雅子 ２８２、江島潔 ２８０、鈴木英敬 ２８０、赤池誠章 ２６８、吉川有美 ２４０、木村次郎 ２３６、塩谷立 ２３４、青山周平 ２３０、今村洋史 ２２０、太田房江 ２１４、松川るい ２０４

稲田朋美 １９６、谷川とむ １８８、佐々木紀 １８４、井上義行 １７８、井原巧 １６８、宮沢博行 １３２、北村経夫 １１８、長峯誠 １１６、西村康稔 １００、野上浩太郎 １００、福田達夫９８、越智隆雄８４、山田美樹７６、小森卓郎７０、田畑裕明６８、鈴木淳司６０、酒井庸行５８、山本順三５８、加納陽之助４０、石田昌宏２６、高橋はるみ２２、藤原崇１４、宮下一郎１２、加藤竜祥１０、山崎正昭４

【二階派】

二階俊博３５２６、武田良太１９２６、平沢勝栄１８１７、林幹雄１６０８、宮内秀樹 １６１、衛藤晟一８０

（敬称略。単位は万円。金額は２０１８〜２２年の５年間の合計）

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閣議に臨む岸田文雄首相（右）＝１３日午前、首相官邸

首相官邸に入る岸田文雄首相＝１３日午前、東京・永田町

会談に臨む立憲民主党の安住淳国対委員長（中央）、日本維新の会の遠藤敬国対委員長（左から２人目）ら＝１３日午前、国会内

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