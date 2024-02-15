電機大手、ベア１万３０００円要求＝実質賃金プラス目指す―労使交渉が本格化・２４年春闘

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日立製作所や富士通など電機大手の労働組合が１５日、賃金改善などを求める２０２４年春闘の要求書を経営側に提出した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）は、各労組とも前年から６０００円増の１万３０００円を要求。物価上昇を上回る賃上げで実質賃金をプラス転換して組合員の生活水準を向上させる狙いで、３月１３日の集中回答日に向けて労使の交渉が本格化する。

東京都内の日立本社では、労組の半沢美幸中央執行委員長が経営側に要求書を出した。これに先立ち、労務担当の田中憲一執行役常務は報道陣の取材に応じ、「昨年を上回る賃上げを期待する声もあると承知している。労働生産性を上げ、サステナブルな形で賃上げにつなげていきたい」と述べた。日立労組は一時金に関しては年６．４カ月（前年要求は６．３カ月）を求める。

日立製作所の田中憲一執行役常務（右）に春闘の要求書を提出する日立労組の半沢美幸中央執行委員長＝１５日午後、東京都千代田区

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