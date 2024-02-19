官民でウクライナ長期支援＝復旧から産業高度化まで―日本企業の渡航制限緩和・復興会議

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日本とウクライナ両政府は１９日、東京都内で「経済復興推進会議」を開いた。ロシアの侵攻を受けるウクライナに対し、日本が官民を挙げて長期的に支援することを明記した共同声明を発表。「緊急復旧」から「産業高度化」に至る各段階で経済安定に寄与する方針を示した。日本政府は支援に関わる企業を対象に首都キーウ（キエフ）への渡航制限を緩和した。

会議終了後、岸田文雄首相はウクライナのシュミハリ首相と首相官邸で会談。情報保護協定の締結に向けた交渉開始などで一致した。共同記者発表で、岸田首相は「国際的な（支援継続の）機運を盛り上げたい」と強調。シュミハリ首相は「（日本の協力が）ウクライナ復興に活力を与える」と謝意を示した。

日本が取り組むのは(1)地雷対策・がれき処理(2)人道状況・生活改善(3)電力・交通インフラ整備(4)汚職対策(5)農業(6)新産業創出(7)デジタル産業―の各分野。これに沿い、租税条約など５６本の協力文書を交わした。日本政府は地雷除去の機材提供など１５８億円の無償資金協力も行う。

共同声明では、日本の復興の知見を生かし、第１次産業から第３次産業まで網羅的な発展を目指すと表明。「経済の安定を確保するために必要な長期的支援を提供する」と記した。

両国の「特別なグローバル・パートナーシップ」に基づく包括的な協力を確認。対ロ制裁の維持・強化が侵攻抑止に「極めて効果的」との認識を共有した。制裁逃れ阻止へ「必要な行動」を取ることも盛り込んだ。

また、投資協定の見直し交渉開始で一致。来日するウクライナ企業関係者へのビザ発給要件緩和、日本貿易振興機構（ジェトロ）のキーウ事務所設置も打ち出した。

会談前、ウクライナのシュミハリ首相（左）と握手する岸田文雄首相＝１９日午後、首相官邸

ウクライナのシュミハリ首相（左手前から２人目）と会談する岸田文雄首相（右手前から４人目）＝１９日午後、首相官邸

日ウクライナ経済復興推進会議に出席した岸田文雄首相（右から２人目）とシュミハリ首相（同３人目）＝１９日、東京都千代田区の経団連会館（代表撮影）

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