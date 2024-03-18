北朝鮮が弾道ミサイル発射＝訪韓の米国務長官威嚇か

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【ソウル時事】日本の防衛省は、北朝鮮が１８日午前、同国西岸付近から北東方向の日本海に向け２回に分け、弾道ミサイル計３発を発射したと発表した。いずれも短距離で、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落ちたとみられる。

３発は最高高度が５０キロ程度で、約３５０キロ飛行。船舶や航空機などの被害は確認されていない。韓国軍は、平壌一帯から数発が撃たれたと推定した。北朝鮮の弾道ミサイル発射は１月１４日以来で、今年２回目。

今回の発射は、１８日にソウルで開幕した「民主主義サミット」のために韓国を訪れたブリンケン米国務長官を威嚇する意図があったと指摘されている。梁茂進・北韓大学院大総長は「北朝鮮が米国務長官の訪韓を狙い、存在感を誇示した」と分析した。

また、米韓両軍が今月４～１４日に実施した合同軍事演習に反発する意思表示をするために発射した可能性もある。金正恩朝鮮労働党総書記は演習期間中、軍の訓練をたびたび視察し「戦争準備」を強調していた。

首相官邸に入る岸田文雄首相＝１８日午前、東京・永田町

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