みずほ、りそなも０．０２％＝普通預金金利、大手５行同水準に

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みずほ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行は２１日、普通預金の金利を現行の年０．００１％から０．０２％に引き上げると発表した。マイナス金利解除など日銀の金融政策修正を受けて決めた。既に同じ水準への引き上げを公表した三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行と合わせ、大手銀行５行の足並みがそろう。

昨年１０月に日銀が政策修正した後、大手行は相次いで定期預金の金利を引き上げたものの、普通預金は据え置いていた。みずほ銀が普通預金の金利を上げるのは２００７年以来、１７年ぶり。４月１日から適用する。定期預金金利も３月２５日付で変更。それぞれの預入期間で最大０．１２５％引き上げる。

ＳＢＩ新生銀行は、普通預金金利を取引実績にかかわらず一律０．０３％へ引き上げる。横浜銀行や愛知銀行、中京銀行も０．０２％（現行０．００１％）に引き上げると２１日に発表。今後、普通預金金利引き上げの動きが広がりそうだ。

（写真左から）みずほ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行の看板

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