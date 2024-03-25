自公推薦の木村氏初当選＝前市長ら破る―熊本知事選

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任期満了に伴う熊本県知事選は２４日投開票され、無所属新人で元副知事の木村敬氏（４９）＝自民、公明推薦＝が、前熊本市長の幸山政史氏（５８）ら無所属新人３人を破り、初当選を果たした。投票率は４９．６３％で、前回（４５．０３％）を上回った。

知事選は、現職の蒲島郁夫氏が今期限りでの引退を表明し、１６年ぶりの新人対決となった。木村氏は副知事として支えた蒲島県政の継承をアピールし、組織戦を展開。半導体受託製造の世界最大手「台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）」の進出を受けた振興策や福祉の充実などを訴え、幅広い支持を集めた。

派閥の裏金事件で自民党への逆風が続く中での選挙戦を、木村氏は熊本市内で「（県内）４５市町村の隅々まで歩き、これからの熊本のために政策を訴えてきた」と振り返った。

幸山氏は、ＴＳＭＣ進出が地下水に与える影響の監視強化や、地場産業の育成などを主張。立憲民主、共産、国民民主、社民各党の県組織の自主支援を受けたが、及ばなかった。

熊本県知事選で初当選を確実にした木村敬氏（中央）＝２４日午後、熊本市

木村敬氏

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