公示地価、３年連続上昇＝コロナ前水準に回復―国交省

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国土交通省は２６日、２０２４年の公示地価（１月１日時点）を公表した。全用途の全国平均は前年に比べ２．３％増加し、３年連続で上昇した。地方圏の中核都市である札幌、仙台、広島、福岡の４市では１１年連続、それ以外の地方圏でも２年連続のプラスとなり、上昇傾向が全国に波及。国交省担当者は「コロナ禍で落ち込んだ地点のほとんどはコロナ前の水準まで回復した」と説明している。

地方４市では、引き続き旺盛なマンションやオフィス需要、再開発の進展を背景に高い伸びが継続。ただ、札幌市で地価や建築費の高騰により住宅需要が落ち着いた影響で、４市の全用途平均の上昇率は前年の８．５％から７．７％に縮小した。

４市以外の地方圏は、生活や交通の利便性が高い県庁所在地の中心部などで住宅需要が堅調に推移し、住宅地、商業地ともに２年連続のプラス。都道府県別で見ると、横ばい・下落から新たに上昇に転じたのは住宅地５県、商業地６県だった。

東京、名古屋、大阪の三大都市圏は、住宅地が２．８％、商業地が５．２％上がり、全用途平均では３．５％のプラス。いずれも上昇率が前年より拡大した。

全国の上昇率トップは、住宅地がインバウンド（訪日客）人気の高い北海道富良野市のリゾート地、商業地は半導体受託製造の世界最大手「台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）」の工場周辺にある熊本県大津町の地点だった。

地価が最も高かったのは、住宅地が７年連続で「東京都港区赤坂１―１４―１１」、商業地は１８年連続で東京都中央区銀座の山野楽器銀座本店。それぞれ１平方メートル当たり５３５万円（前年５１２万円）、５５７０万円（同５３８０万円）だった。

商業地として１８年連続で地価最高額となった東京都中央区銀座の山野楽器銀座本店（中央）＝２０日

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