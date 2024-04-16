衆院３補選が告示＝裏金事件後初、政権運営左右

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衆院東京１５区、島根１区、長崎３区の補欠選挙が１６日、告示された。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた初の国政選挙で、「政治とカネ」を最大の争点に、１２日間の選挙戦の火ぶたが切られた。２選挙区で自民の不戦敗が確定した異例の補選の結果は、衆院解散戦略を含め、岸田文雄首相（自民総裁）の今後の政権運営を左右しそうだ。投開票は２８日。

東京１５区は江東区長選を巡る公職選挙法違反事件で有罪が確定した柿沢未途前法務副大臣（自民離党）の辞職に伴うもので、９人が乱立。自民が公認・推薦を断念する一方、立憲民主党、日本維新の会、参政党、諸派が新人を擁立し、無所属の新人・元職も出馬した。

細田博之前衆院議長の死去に伴う島根１区は、３補選で唯一の与野党対決の構図。自民が細田氏の後継として新人を擁立し、立民は元職を立てた。諸派の新人も立候補を表明している。

長崎３区は裏金事件を受けた谷川弥一氏（自民離党）の辞職に伴う。自民は東京と同様に擁立を見送り、立民と維新による一騎打ちとなる。

自民は唯一候補を擁立した島根１区の勝利に全力を挙げる。１６日は小渕優子選対委員長が現地入り。「政治とカネ」の問題を陳謝した上で「不断の決意と努力で政治改革、党改革を進めていく」と訴えた。

これに対し、野党側は党首らが都内を回った。補選全勝を目指す立民の泉健太代表は街頭演説で「裏金問題にノーの答えを出す選挙だ。自民党、岸田首相に処分を下すのはわれわれだ」と強調。維新の馬場伸幸代表は「クリーンな政治家を輩出して日本を大改革する」と述べた。参政党の神谷宗幣代表も支持を呼び掛けた。

◇衆院東京１５区補選立候補者名簿

福永 活也 ４３ 弁護士 諸 新

乙武 洋匡 ４８ 作家 無 新

推（国）

吉川 里奈 ３６ 看護師 参 新

秋元 司 ５２ 元衆院議員 無 元

金沢 結衣 ３３ 元食品会社員 維 新

推（教）

根本 良輔 ２９ 会社役員 諸 新

酒井 菜摘 ３７ 元江東区議 立 新

飯山 陽 ４８ 大学客員教授 諸 新

須藤 元気 ４６ 元参院議員 無 新

◇衆院島根１区補選立候補者名簿

錦織 功政 ５５ 元財務省職員 自 新

推（公）

亀井 亜紀子 ５８ 元衆院議員 立 元

◇衆院長崎３区補選立候補者名簿

山田 勝彦 ４４ 元衆院議員 立 元

推（社）

井上 翔一朗 ４０ 学習塾経営 維 新

推（教）。

衆院東京１５区の補欠選挙が告示され、街頭演説を聞く人たち＝１６日午前、東京都江東区

国会議事堂＝東京都千代田区

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