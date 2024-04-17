「三鷹事件」再審認めず＝７５年前の電車暴走―最高裁

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旧国鉄中央線三鷹駅（東京）で１９４９年、無人の電車が暴走し６人が死亡した「三鷹事件」で、電車転覆致死罪で死刑が確定した後に獄死した竹内景助元死刑囚＝当時（４５）＝側の再審請求について、最高裁第２小法廷（三浦守裁判長）は１５日付で、元死刑囚側の特別抗告を棄却する決定をした。再審開始を認めない判断が確定した。

元死刑囚は再審請求中の６７年に収容先の東京拘置所で病死し、２０１１年に遺族が改めて裁判のやり直しを求めた。東京高裁は１９年、再審開始を認めない決定をし、２２年には元死刑囚側の異議申し立ても退けていた。

三鷹事件では、国鉄職員だった元死刑囚と共産党員９人が起訴され、一審東京地裁は１９５０年、唯一党員ではなかった元死刑囚の単独犯と認定。二審東京高裁が一審の無期懲役判決を破棄して死刑を言い渡し、５５年に最高裁で確定した。

最高裁＝東京都千代田区

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