証券大手５社、増益・黒字転換＝株高背景、新ＮＩＳＡも追い風―３月期決算

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証券大手５社の２０２４年３月期連結決算が３０日、出そろった。株高を背景に個人投資家の取引需要が活発化。野村ホールディングス（ＨＤ）など４社が増収増益となったほか、ＳＭＢＣ日興証券も純損益が前期の赤字から黒字に転換した。

日経平均株価は２月、３４年ぶりに史上最高値を更新。年初に始まった新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）も好業績の追い風になった。野村ＨＤの北村巧財務統括責任者は記者会見で「国内株に多くの資金が流入した」と語った。

野村ＨＤは富裕層に照準を絞った人員配置が奏功したほか、法人事業も堅調だった。大和証券グループ本社は預かり資産を順調に積み上げた。三菱ＵＦＪ証券ＨＤとみずほ証券は、企業で相次いだ政策保有株売却の動きを収益につなげた。

ＳＭＢＣ日興は、相場操縦事件の影響を受けていた法人事業などの収益が回復。後藤歩常務執行役員は、ガバナンス（企業統治）強化に向け、「経営管理体制は枠組みの構築を終え、（今後は）組織内の浸透に取り組む」と強調した。

東証アローズのマーケットセンター＝東京都中央区（ＡＦＰ時事）

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