日本の対外純資産４７１兆円＝５年連続で最高―２３年末

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財務省は２８日、２０２３年末の日本の対外資産・負債残高を公表した。政府や企業、個人が海外で保有する資産から、海外投資家らの対日投資を示す負債を差し引いた対外純資産の残高は前年末比１２．２％増の４７１兆３０６１億円となった。円安により外貨建て資産の円換算額が膨らみ、５年連続で過去最高を更新した。

２３年末の対ドルの為替レートは１ドル＝１４１．４円で、前年末に比べ約９円円安が進んだ。円安で負債が約１６兆円増える一方、資産は約７５兆円増加した。世界的な株価上昇も証券の時価評価額増加に寄与した。

対外資産残高は１１．１％増の１４８８兆３４２５億円と過去最高で、１５年連続で増加した。このうち、直接投資残高は１１．３％増の３０７兆６９２０億円。米国の卸売・小売業向けのほか、オーストラリアのエネルギー資源関連の投資が伸びた。証券投資残高は１６．２％増の６１７兆３３８０億円。

対外負債残高は１０．６％増の１０１７兆３６４億円で、同じく過去最高だった。

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