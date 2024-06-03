石川で震度５強＝原発異常なし―気象庁

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３日午前６時３１分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、同県輪島市と珠洲市で震度５強、能登町で震度５弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１４キロ、地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は６．０と推定される。珠洲市の観測点で若干の海面変動はあったが、被害はなかった。

原子力規制庁によると、北陸電力志賀原発（石川県志賀町）、東京電力柏崎刈羽原発（新潟県柏崎市、刈羽村）に、地震による異常はみられないという。ＪＲ東日本によると、上越新幹線と北陸新幹線が停電で一時運転を見合わせた。

同日記者会見した気象庁の原田智史地震津波監視課長は「今後１週間は同程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。能登半島では近年、活発な地震活動が続いており、今後数カ月は警戒が必要という。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝石川県輪島市、珠洲市

震度５弱＝石川県能登町

震度４＝石川県七尾市、穴水町、新潟県上越市

震度３＝金沢市、新潟市、福島県只見町、富山市、福井市、長野市。

石川県能登地方で発生した震度５強の地震について、記者会見で説明する気象庁の原田智史地震津波監視課長＝３日午前、同庁

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