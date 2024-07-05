公的年金の運用収益、過去最大＝昨年度４５兆４１５３億円、株高で―ＧＰＩＦ

Newsfrom Japan

公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は５日、２０２３年度の運用収益額が４５兆４１５３億円と、過去最大となったと発表した。国内外の株高と円安の影響で、これまで最大だった２０年度の収益額（３７兆７９８６億円）を上回った。黒字は４年連続。

２３年度末時点の運用資産額は２４５兆９８１５億円に達した。資産運用を始めた０１年度からの累積収益額は１５３兆７９７６億円となった。

保有資産別の運用損益は、国内株式が１９兆３９２８億円の黒字。日経平均株価が史上最高値を付けるなど歴史的な株高が影響した。外国株式も米ＩＴ関連銘柄の上昇を背景に１９兆２９５２億円の黒字だった。

一方、国内債券は１兆１４２１億円の赤字となった。日銀が３月にマイナス金利を解除したことで利回りが上昇。保有する債券価格は下落した。

円安の進行も収益の押し上げに寄与した。ＧＰＩＦによると、外貨建て資産の円換算額が膨らむなどし、２３年度の収益率２２．６７％のうち７％程度は円安の効果とみている。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]