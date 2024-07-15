古江がメジャー初制覇＝競り勝って快挙―エビアン女子ゴルフ

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【エビアン（フランス）時事】女子ゴルフの今季メジャー第４戦、アムンディ・エビアン選手権は１４日、フランスのエビアン・リゾートＧＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、前日２位の古江彩佳が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６５で回り、通算１９アンダーで初優勝した。

首位と２打差の３位で後半へ。一時、トップとの差は３打に広がったが、１４番からの３連続バーディーで挽回。最終１８番（パー５）でイーグルを奪い、２位選手に１打差で競り勝ってメジャー初制覇を遂げた。日本女子としてメジャー制覇は４人目（通算５度目）の快挙。

米ツアーは２０２２年のスコットランド・オープン以来の勝利で通算２勝目。その他の日本勢は、岩井明愛が通算９アンダーの１０位と健闘した。

今季の女子メジャー大会では、第２戦全米女子オープン選手権で笹生優花が３年ぶり２度目の優勝。古江が今回勝ち、日本勢が４戦中２戦を制した。最終第５戦は８月のＡＩＧ全英女子オープン。

優勝し、トロフィーを手に笑顔の古江彩佳＝１４日、フランス・エビアン（ＡＦＰ時事）

最終ラウンドでショットを放つ古江彩佳＝１４日、フランス・エビアン（ＡＦＰ時事）

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