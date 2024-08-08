自民党の次期総裁トップ石破氏、岸田首相５位＝立民代表は野田氏首位―時事世論調査
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時事通信が２～５日に実施した８月の世論調査で、自民党総裁にふさわしい同党国会議員を尋ねたところ、石破茂元幹事長が１８．７％で７月に続いてトップになった。岸田文雄首相は４．７％で５番手だった。
２位は７月と同じ小泉進次郎元環境相で１２．５％。高市早苗経済安全保障担当相が６．５％で３番手に入り、順位を二つ上げた。４位は河野太郎デジタル相の５．２％。
上川陽子外相が首相と同じ４．７％。「ポスト岸田」に挙がる中では、茂木敏充幹事長と野田聖子元総務相が共に１．０％、小林鷹之前経済安保担当相は０．３％にとどまった。
石破氏は自民党支持層に限っても１６．８％でトップ。２番手に小泉氏と高市氏が１１．８％で並んだ。首相は４位（１１．３％）だった。
立憲民主党の次期代表にふさわしい議員を聞いた質問では、野田佳彦元首相とする回答が１４．９％で最多。枝野幸男前代表が１４．６％で続き、泉健太代表は９．３％の３位だった。
調査は全国１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５９．７％。
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