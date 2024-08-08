南海トラフ、初の「巨大地震注意」＝宮崎で震度６弱―５県に津波注意報・気象庁

Newsfrom Japan

８日午後４時４２分ごろ、日向灘を震源とする地震があり、宮崎県日南市で震度６弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは３１キロ、地震の規模（マグニチュード）は７．１と推定される。

気象庁は専門家による検討会を臨時開催し、南海トラフ地震の想定震源域で、規模の大きな地震が起きる可能性が平常時より高まっているとして、「巨大地震注意」とする南海トラフ地震臨時情報を発表した。同地震の臨時情報が発表されるのは初めて。

同庁は宮崎県に津波注意報を発令。愛媛、高知、大分、鹿児島各県にも一時発表した。宮崎港では、５０センチの津波が観測された。

原子力規制庁によると、四国電力伊方原発（愛媛県伊方町）、九州電力川内原発（鹿児島県薩摩川内市）はいずれも地震による異常はないという。

気象庁の青木重樹地震津波対策企画官は記者会見し「海の中や、海岸から離れ、今後１週間は最大震度６弱程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。

主な各地の震度は次の通り。

震度６弱＝宮崎県日南市

震度５強＝宮崎市、鹿児島県大崎町

震度５弱＝宮崎県小林市、鹿児島市

震度４＝宮崎県えびの市、鹿児島県出水市、愛媛県伊方町、福岡県柳川市、佐賀市、熊本市、大分市。

宮崎県で震度６弱を観測した地震について、記者会見する気象庁の青木重樹地震津波対策企画官＝８日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]