パリ五輪、熱戦に幕＝日本、海外最多金２０―国・地域別３位と躍進〔五輪〕

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パリ五輪は１１日、フランス競技場で閉会式が行われた。１７日間にわたって繰り広げられた熱戦に幕を下ろした。

日本選手団は、陸上女子やり投げ金メダリストの北口榛花（ＪＡＬ）と、開会式に続いてブレイキン（ブレイクダンス）男子の半井重幸（ダンサー名ＳＨＩＧＥＫＩＸ）＝第一生命保険＝が旗手を務めた。約１８０人の選手、役員が参加し、他の選手団と交流の輪を広げた。

日本は今大会、金メダル２０個を獲得し、大会前に掲げた目標を達成。銀１２、銅１３を含むメダル総数は４５個に上り、金と総数は海外開催の五輪で過去最多となった。国・地域別で、金は米国と中国の４０個に次ぐ３位。総数は６位だった。

日本はフェンシングが金２を含むメダル５個と躍進。レスリングは金８個を量産した。スケートボードは金２、銀２と東京大会に続き活躍した。

次回の２０２８年ロサンゼルス大会は、同年７月１４～３０日に行われる。

閉会式で入場する日本選手団＝１１日、サンドニ

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