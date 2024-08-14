東海道新幹線、１６日終日運休＝東京―名古屋、航空便にも影響―台風７号

Newsfrom Japan

台風７号の接近に伴い、東海道新幹線は東京―名古屋間で１６日始発から終日運転を取りやめる。名古屋―新大阪間では大幅に運転本数を減らす。東北、上越、北陸などの各新幹線も同日昼から夜にかけ、大幅な遅れや運転取りやめの可能性がある。日本航空、全日空は羽田、成田両空港を発着する計４７１便の欠航を決めた。

ＪＲ東海によると、１６日の名古屋―新大阪間では「こだま」（全席自由席）を１時間当たり上下各２本程度走らせる。１７日も運転見合わせなどが発生する可能性があるとしており、１５日は東京―新大阪間で全席指定の臨時列車を上下計８本運行する。

東海道・山陽新幹線の計画運休は昨年８月に台風の影響で名古屋―岡山間の運転を終日取りやめて以来。ＪＲ東海は利用客に旅行などの予定変更を検討するよう呼び掛けている。

一方、南海トラフ地震の「臨時情報（巨大地震注意）」発表に伴い三島―三河安城間で行っていた徐行運転は、状況に変化がなければ、１５日午後５時から通常に戻す。

ＪＲ東京駅に入線した東海道新幹線の車両＝２０２３年７月

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]