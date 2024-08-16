台風７号、関東・東北南部接近＝非常に強い勢力で房総半島沖通過へ―暴風大雨に厳重警戒

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非常に強い台風７号は１６日午前に八丈島の東海上を北上し、午後から夜は房総半島沖を北北東へ進んだ。１７日明け方に福島県東方沖を経て、東へ遠ざかる見込み。伊豆諸島と関東、東北地方南部の太平洋側では雨が強まり、沿岸部を中心に風が吹き荒れた。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害と低地の浸水、河川の増水に厳重な警戒を呼び掛けた。

関東全域と伊豆諸島では１６日夜まで、宮城、福島両県では１７日午前まで、発達した雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがある。福島県いわき市などで避難指示が発令された。

ＪＲ東海道新幹線は１６日の終日、東京―名古屋間で計画運休を実施し、東北や上越などの新幹線も一部運休が生じた。羽田、成田両空港の発着便も多数欠航しており、お盆や夏休みシーズンの移動に影響した。

八丈島では午前５時３５分すぎに最大瞬間風速３０．３メートル、千葉県銚子市では午後８時４０分ごろに同２４．１メートルを観測。同県大多喜町では午後９時２０分までの２４時間雨量が１５４．５ミリ、埼玉県秩父市（浦山）では同雨量が１５３．５ミリに上った。

７号は１６日午後９時、銚子市の南東約１３０キロの海上を時速１５キロで北北東へ進んだ。中心気圧は９５０ヘクトパスカル、最大風速４５メートル、最大瞬間風速６０メートル。南東側１６５キロ以内と北西側９５キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、南東側４４０キロ以内と北西側２２０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

気象衛星ひまわりが１６日午後３時に観測した台風７号（カラー再現画像）（気象庁提供）

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