岩国市長、米オスプレイ配備を容認＝海軍型は国内初、今年後半を予定

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山口県岩国市の福田良彦市長は２７日の市議会で、米海軍の輸送機ＣＭＶ２２オスプレイの米軍岩国基地（同市）への配備を容認する考えを表明した。周辺住民の生活環境に大きな影響を与えないことを理由に挙げた。海軍型の配備は国内初。今年後半の配備を予定している。

在日米軍が７月に岩国基地への配備を発表していた。現行輸送機との機種更新によるもので、オスプレイの他に、空母艦載仕様の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ｃも駐留させる。

福田市長は記者団に対し「機種更新が行われた後も運用について注視していきたい」と述べた。山口県は今後、基地周辺自治体の和木町と周防大島町の意向も踏まえ、見解を示す。

木原稔防衛相は２７日の記者会見で「（配備は）日米同盟の抑止力・対処力に対する米国の揺るぎないコミットメントを示すもので、市長の受け入れ表明に感謝を申し上げたい」と語った。

米海軍原子力空母「エーブラハム・リンカーン」に着艦した米海軍の輸送機ＣＭＶ２２オスプレイ＝２０２２年４月、太平洋上

記者会見する木原稔防衛相＝２７日、防衛省

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