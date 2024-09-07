車いすテニス上地が２冠＝柔道の広瀬と瀬戸、競泳木村も金―パリ・パラリンピック〔パラリンピック〕

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【パリ時事】パリ・パラリンピック第１０日の６日、車いすテニス女子シングルスで上地結衣（三井住友銀行）がこの種目で日本勢初の金メダルを獲得した。ダブルスとの２冠。決勝でディーデ・デフロート（オランダ）を４―６、６―３、６―４で破った。男子ダブルスの小田凱人（東海理化）三木拓也（トヨタ自動車）組は準優勝。

柔道は女子５７キロ級（弱視）の広瀬順子（ＳＭＢＣ日興証券）と男子７３キロ級（弱視）の瀬戸勇次郎（九星飲料工業）が優勝。日本女子の柔道金メダルは初めて。女子７０キロ級（弱視）の小川和紗（伊藤忠丸紅鉄鋼）は銅メダルだった。

競泳の男子１００メートルバタフライ（視覚障害Ｓ１１）で木村敬一（東京ガス）が連覇。今大会２個目の金メダルを獲得した。富田宇宙（ＥＹ Ｊａｐａｎ）は３位。同５０メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）の鈴木孝幸（ゴールドウイン）は２位で今大会４個目のメダル。

陸上の男子１００メートル（車いすＴ５２）では佐藤友祈（モリサワ）が３位に入った。

女子シングルスで優勝し金メダルを手にする上地結衣＝６日、パリ

女子５７キロ級（弱視）で金メダルを獲得した広瀬順子＝６日、パリ

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