政治改革、党刷新が争点＝自民総裁選告示、最多９氏

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岸田文雄首相の後継を決める自民党総裁選が１２日告示され、推薦人が必要となった１９７２年以降で最多の９人が立候補を届け出た。派閥裏金事件による深刻な政治不信を踏まえ、政治改革や党刷新が最大の争点。早期の衆院解散・総選挙が取り沙汰され、来年夏に参院選を控える中、決選投票もにらんだ激しい選挙戦が展開されそうだ。投開票は２７日。

届け出順は、高市早苗経済安全保障担当相（６３）、小林鷹之前経済安全保障担当相（４９）、林芳正官房長官（６３）、小泉進次郎元環境相（４３）、上川陽子外相（７１）、加藤勝信元官房長官（６８）、河野太郎デジタル相（６１）、石破茂元幹事長（６７）、茂木敏充幹事長（６８）。

立候補の受け付けは午前１０時から党本部で行われ、各陣営が２０人の推薦人名簿など必要書類を提出した。２０２１年の前回に続き、女性候補は２人。９氏は午後１時から所見発表演説会に臨んだ。

自民党本部＝東京都千代田区

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