万博記念金貨２６万円＝過去最高額に―財務省

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財務省は２０日、２０２５年大阪・関西万博を記念して発行する１万円金貨について、金貨としては過去最高の２６万８０００円で販売すると発表した。記念貨幣の第３弾で、同時に発行する千円銀貨も過去最高額の１万５２００円。金や銀の価格高騰が主な要因という。

金貨は１５．６グラムの純金製で、表面に日本政府が設置するパビリオン「日本館」と公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインする。銀貨の表面にはミャクミャクや虹の図柄をあしらう。虹に発光ダイオード（ＬＥＤ）照明を当てると、「ＥＸＰＯ」の文字が浮かび上がる技術を、貨幣としては世界で初めて採用した。

販売数量は金貨が３万枚、銀貨が５万枚。来年３月６日から３週間程度、造幣局で申し込みを受け付け、金貨は同８月下旬ごろから発送する。万博の記念貨幣全５種類をそろえたセットも１０００個限定で販売する。

財務省が２０２５年大阪・関西万博を記念して発行する１万円金貨と千円銀貨の図柄パネル＝２０日午後、財務省

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