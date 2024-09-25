大の里が大関昇進＝「唯一無二の力士目指す」―大相撲

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日本相撲協会は２５日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月１０日初日、福岡国際センター）の番付編成会議と臨時理事会を開き、西関脇大の里（２４）＝本名中村泰輝、石川県出身、二所ノ関部屋＝の大関昇進を満場一致で決めた。

相撲協会の使者として、出羽海理事（元幕内小城乃花）と放駒親方（元関脇玉乃島）が茨城県阿見町の二所ノ関部屋で昇進を伝えた。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）らとともに出迎え、「大関の地位を汚さぬよう、唯一無二の力士を目指し、相撲道に精進します」と口上を述べた。

日体大出身で、昨年夏場所に幕下１０枚目格付け出しでデビュー。２度目の優勝を遂げた秋場所で１３勝を挙げ、三役での直近３場所の合計を３４勝として昇進の目安とされる３３勝を上回った。

初土俵から所要９場所は羽黒山らの１２場所を更新して昭和以降最速。相撲協会によると、大いちょうを結えない「ちょんまげ姿」の大関誕生は前例がない。

二所ノ関親方が育てた初めての大関で、石川県からは輪島、１９９９年名古屋場所後の出島（現大鳴戸親方）以来で昭和以降３人目。新大関の誕生は今年初場所後の琴ノ若（現琴桜）以来で、来場所は１横綱３大関となる。

大関昇進の伝達式で口上を述べる大の里（左）。右は師匠の二所ノ関親方＝２５日、茨城県阿見町

大関昇進の伝達式後、タイを手にする大の里（右端）＝２５日、茨城県阿見町

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