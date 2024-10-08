石破首相、ラオスでＡＳＥＡＮ会議＝１０日から初外遊
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石破茂首相は１０～１２日の日程でラオスの首都ビエンチャンを訪れ、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連の首脳会議に出席する。首相就任後、初の外国訪問。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化を訴える。
１０日は日ＡＳＥＡＮとＡＳＥＡＮプラス３（日中韓）の首脳会議、１１日は東アジアサミット（ＥＡＳ）が予定されている。首相は、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮、東・南シナ海で覇権主義的な動きを強める中国などを巡り、意見を交わす見通しだ。
１１日はまた、アジアで脱炭素化を進める「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」の第２回首脳会合を主催。今後１０年の行動計画について合意を目指す。
現地滞在中、韓国の尹錫悦大統領、中国の李強首相、ラオスのソンサイ首相らとの個別会談を調整している。
首相の掲げる「アジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）」創設は、アジア各国で波紋を広げている。ＡＳＥＡＮ首脳らに説明を求められる可能性もある。
首相は帰国に先立つ１１日午後、内外記者会見に臨み、一連の首脳外交の成果を説明。１５日公示、２７日投開票の衆院選に向けた見解も示す。
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