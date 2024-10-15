【動画】「経済音痴」から国民生活救う　れいわ新選組・櫛渕万里共同代表　党首第一声　【２４衆院選】

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第５０回衆院選が１５日に公示され、２７日の投開票に向けて１２日間の選挙戦がスタートした。れいわ新選組の櫛渕万里共同代表は東京都墨田区のＪＲ錦糸町駅北口で第一声を上げた。今回の衆院選は「経済音痴」から日本を取り戻す戦いだ。失われた３０年を取り戻す徹底的な経済政策が必要だ。経済音痴の原因をつくってきたのは自民党、公明党、（旧）民主党。３０年にわたる不況の中で賃金は上がらず、年金は引き下げ。だったら、使えるお金をまず増やす。そして国民生活を救う。その政治に大転換していく先頭に立つ。使えるお金を増やす減税、消費税減税、季節ごとの現金給付、社会保険料引き下げを政府に求め、国民生活を救う。（ＪＲ錦糸町駅前で）。【時事通信映像センター】

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