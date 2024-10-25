漫画家ちばさんら７人文化勲章＝功労者に草笛光子さんら

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政府は２５日、２０２４年度の文化勲章を漫画家のちばてつや氏（８５）＝本名千葉徹弥、チェロ奏者の堤剛氏（８２）、環境リスク管理学の中西準子氏（８６）ら７人に贈ると決めた。漫画家が選ばれるのは初めて。

文化功労者には俳優の草笛光子氏（９１）＝本名栗田光子、文楽の吉田和生氏（７７）＝本名荻野恒利＝ら２０人を選出。女性は６人で、過去最多となった。

文化勲章の親授式は１１月３日に皇居で、文化功労者の顕彰式は同５日に東京都内のホテルで行われる。

文化勲章を受けるのは他に、商法学の江頭憲治郎氏（７７）、詩・俳句・短歌の高橋睦郎氏（８６）、日本画の田渕俊夫氏（８３）、細胞分子生物学の広川信隆氏（７８）。

他の文化功労者は、スポーツ振興の青木功（８２）▽免疫学の稲葉カヨ（７４）▽スポーツ振興の金子正子（８０）▽応用物理学の河田聡（７３）▽生物環境学の古在豊樹（８１）▽日本中世史の五味文彦（７８）▽作曲・評論（音楽）の近藤譲（７６）＝本名近藤讓▽労働法学の菅野和夫（８１）▽陶芸の鈴木蔵（８９）▽建築の妹島和世（６７）▽書の高木聖雨（７５）＝本名高木茂行▽日本近世史の田代和生（７８）▽自然言語処理・人工知能の辻井潤一（７５）▽日本画の那波多目功一（９０）▽世界史・グローバルヒストリーの羽田正（７１）▽声楽の藤村実穂子（５８）▽俳句の矢島渚男（８９）＝本名矢島薫▽評論（演劇）の渡辺保（８８）＝本名渡邊邦夫の各氏。

ちばてつや氏（文部科学省提供）

草笛光子氏（文部科学省提供）

堤剛氏（C）鍋島徳恭

中西準子氏（文部科学省提供）

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