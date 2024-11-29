三菱ＵＦＪ、ウェルスナビ買収＝９９６億円、個人サービス強化

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三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は２９日、投資一任型サービスのロボットアドバイザー最大手ウェルスナビを買収すると発表した。傘下の三菱ＵＦＪ銀行が１２月２日から１株１９５０円でＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施。全株式を取得し、完全子会社化する。買収額は約９９６億円となる見通し。

新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）開始などによる投資機運の高まりを踏まえ、個人向け資産運用サービスを強化する。スマートフォンのアプリなどで保険や年金、住宅ローンも含めたグループの金融商品を提案する機能の拡充も進める。

三菱ＵＦＪ銀は３月にウェルスナビに１５％超を出資。持ち分法適用会社としていた。ウェルスナビは２９日、ＴＯＢへの賛同を表明。同社は来年３月にも上場廃止となる見込み。柴山和久最高経営責任者（ＣＥＯ）は一定期間とどまる予定だ。

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ本社と三菱ＵＦＪ銀行本店＝東京都千代田区

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