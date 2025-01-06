年末年始のＪＲ利用、１１％増＝コロナ禍前、初めて上回る

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ＪＲ旅客６社は６日、年末年始期間（昨年１２月２７日～今月５日）の新幹線と在来線特急の利用実績を公表した。主要区間を利用したのは１３０９万人で、前年同期比１１％増となった。最大９連休と曜日の並びが良く、新型コロナ禍前の２０１８年度比でも２％増と、年末年始期間では初めてコロナ前を上回った。

ピーク日は下りが１２月２８日、上りが今月４日だった。ＪＲ東海によると、東海道新幹線の１日当たりの利用客は４１万２０００人と、年末年始期間で過去最高となった。ＪＲ西日本によると、北陸新幹線は前年同期比４０％増。昨年３月の金沢―敦賀間延伸開業の影響とみられる。

空の便も好調で、同期間の国内線旅客数は、全日空が前年同期比１９．５％増、日本航空グループも同１１．５％増だった。国際線も、ハワイ路線の旅客数が過去最多となった全日空が同１７．３％増、日航が同２４．４％増と好調だった。

年末年始の帰省ラッシュで混み合うＪＲ東京駅新幹線ホーム＝２０２４年１２月２８日

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