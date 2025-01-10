外務次官に船越氏＝外務審議官鯰氏、アジア局長金井氏
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政府は１０日、外務省の岡野正敬事務次官を退任させ、後任に船越健裕外務審議官（政務担当）を充てるなどの幹部人事を発表した。船越氏の後任には鯰博行アジア大洋州局長、アジア大洋州局長には金井正彰国際法局長、国際法局長には中村和彦地球規模課題審議官を起用する。発令は１７日付。岡野氏は２０日付で国家安全保障局長に就く。
〔外務事務次官〕
船越 健裕氏（ふなこし・たけひろ）京大法卒。８８年外務省に入り、首相秘書官、アジア大洋州局長を経て２３年８月外務審議官（政務担当）。５９歳。兵庫県出身。
〔外務審議官（政務担当）〕
鯰 博行氏（なまず・ひろゆき）東大教養卒。８９年外務省に入り、国際法局長、経済局長を経て２３年８月アジア大洋州局長。５８歳。神奈川県出身。
〔アジア大洋州局長〕
金井 正彰氏（かない・まさあき）慶大経卒。９２年外務省に入り、北米局参事官、国際文化交流審議官を経て２４年８月国際法局長。５６歳。東京都出身。
〔国際法局長〕
中村 和彦氏（なかむら・かずひこ）京大院修了。９２年外務省に入り、中南米局兼経済局審議官、国際法局審議官を経て２４年７月地球規模課題審議官。５４歳。福岡県出身。
〔南部アジア部長〕
宮本 新吾氏（みやもと・しんご）筑波大院修了。９４年外務省に入り、インド公使、北米局参事官を経て２４年７月アジア大洋州局参事官。５８歳。
〔地球規模課題審議官〕
中村 亮氏（なかむら・りょう）東大法卒。９２年外務省に入り、ドイツ公使、長崎県警本部長を経て２３年８月南部アジア部長。５５歳。埼玉県出身。
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