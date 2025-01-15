訪日客消費、初の８兆円＝円安追い風、客数も最多―２４年

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観光庁が１５日発表した２０２４年の訪日外国人旅行消費額（速報値）は、前年比５３．４％増の８兆１３９５億円だった。過去最高だった２３年（５兆３０６５億円）を大きく上回り、初めて８兆円を突破。歴史的な円安を追い風に訪日外国人数（推計値）も過去最多になったほか、高騰する宿泊費などが消費額全体を押し上げた。

２４年１０～１２月期は前年同期比３７．３％増の２兆３１０８億円。四半期ベースでも２４年４～６月期を抜き、過去最高を記録した。

年間消費額の費目別では宿泊費が３割強と最も多く、買い物代が続いた。国・地域別では中国が約２割でトップだった。１人当たりの旅行支出は前年比６．８％増の２２万７２４２円だった。

日本政府観光局が同日発表した２４年の訪日外国人数は前年比４７．１％増の３６８６万９９００人。コロナ禍前の１９年（約３１８８万人）を上回り、過去最多を更新した。航空便の回復を受け、東アジアや米国、オーストラリアなど幅広い地域からの客が増えた。

国・地域別では韓国が２６．７％増の８８１万７８００人でトップ。次いで中国が約２．９倍の６９８万１２００人で、台湾、米国が続いた。

２４年１２月は前年同月比２７．６％増の３４８万９８００人。クリスマスや年末年始に合わせて訪れる客が増え、単月では過去最多だった。

一方、２４年に出国した日本人数は前年比３５．２％増の１３００万７３００人だが、１９年比では６割強の水準にとどまっている。

外国人観光客らでにぎわう京都市東山区の清水坂＝１３日（ＡＦＰ時事）

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