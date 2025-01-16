半沢頭取ら報酬減額処分＝貸金庫窃盗、追加防止策も―三菱ＵＦＪ銀
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三菱ＵＦＪ銀行は１６日、元行員が貸金庫から顧客の資産を盗んだ疑いで逮捕された事件を巡り、半沢淳一頭取と堀直樹会長の月額報酬を３カ月３０％減額する処分を発表した。山本忠司常務ら担当役員３人の報酬も減額し、経営陣の責任を明確にする。
また、同行は防犯カメラの増設や貸金庫の予備鍵の複数行員による管理など、追加の再発防止策を盛り込んだ報告書を金融庁に提出した。同庁は先月１６日、銀行法に基づく報告徴求命令を出していた。
半沢、堀両氏は昨年７月にも、顧客企業情報の無断共有などを巡り報酬減額処分を受けている。丹後健史常務はオンライン説明会で、「多くの方々にご心配とご不安をおかけした社会的影響の大きさの責任を重く受け止めた」と陳謝した。
同行によると、今月１０日時点で確認された被害額は、顧客約７０人の計約１４億円。このうち４０件、計約７億円の補償を実行したという。
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