外国人入国、過去最多３６７８万人＝円安影響、中国人が倍増―２４年

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出入国在留管理庁は２４日、２０２４年の外国人入国者数（速報値）が前年から４２．４％増え、過去最多の３６７８万人（千人単位を四捨五入）だったと発表した。新型コロナウイルス拡大前の１９年（３１１９万人）以来、５年ぶりに過去最多を更新した。同庁によると、国際旅客定期便の増加や円安による旅行者数増が影響した。

再入国を除いた新規入国者数も前年比４３．２％増の３４０２万人で過去最高。国籍・地域別で見ると、韓国が８６３万人（前年６８１万人）で最多。次いで台湾が５６９万人（同４０７万人）、中国が５４９万人（同２００万人）だった。中国は旅行需要の高まりから前年比２．７倍の大幅増となった。

政府は２４年末に中国人観光客向けビザ（査証）の発給要件緩和を発表しており、今後も中国人入国者数の増加が見込まれる。

在留資格別では、観光などの「短期滞在」が３３３６万人（前年２３１３万人）と最も多く、「留学」１７万人（同１４万人）、「技能実習」１５万人（同１８万人）と続いた。２７年に「育成就労」への移行が予定される技能実習は、前年比１９．２％減だった。

一方、日本人の出国者数は１３０１万人。前年に比べ３３８万人増えた。

多くの外国人観光客でにぎわう浅草寺の仲見世通り＝２０２４年７月、東京都台東区（ＥＰＡ時事）

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