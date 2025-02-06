刑法犯３年連続で増加＝昨年７３．７万件―ＳＮＳ型詐欺や金属盗急増・警察庁

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警察庁は６日、２０２４年の犯罪情勢統計を公表した。刑法犯認知件数は前年比４．９％増の７３万７６７９件となり、３年連続で増加した。匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）が関与するＳＮＳを通じた投資詐欺とロマンス詐欺や、金属盗などが著しく増えており、警察庁は「犯罪情勢は厳しい状況」と分析する。

刑法犯認知件数は２１年に新型コロナ対策の行動制限などの影響で戦後最少となったが、翌年以降増加が続いている。２４年は自転車盗が同６．０％増の１７万４０２０件に膨らみ、件数を押し上げた。

自転車盗を含む窃盗は同３．７％増の５０万１５０７件で、全体の７割近くを占めた。太陽光発電施設などでの金属ケーブル盗が社会問題化する中、金属盗は同２７．２％増の２万７０１件に上り、統計を取り始めた２０年の４倍に迫った。

詐欺は同２４．６％増の５万７３２４件。ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺と特殊詐欺が大幅に増えたことが要因で、被害額は約３０７５億円だった。

サイバー空間を巡る事案では、インターネットバンキングによる不正送金事犯が４２０７件（暫定値）で同２４．６％減だった。ただ、被害額は約８２億１６００万円（同）と高水準が続いている。特殊詐欺や強盗などの実行役を集める闇バイト情報は、前年の３倍の１万３８５２件（同）確認され、同庁はうち９２３４件の削除を求めた。

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