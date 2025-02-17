上場企業、純利益１４％増＝銀行・半導体主導で過去最高―２４年４～１２月期

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上場企業の２０２４年４～１２月期の純利益が、合計で前年同期比１４．５％増の４３兆９６０２億円と過去最高を更新した。ソフトバンクグループを除いても１１．５％伸長。日銀の利上げで利ざやが改善した銀行や生成ＡＩ（人工知能）向け半導体関連が主導し、利益を押し上げた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）採用の３月期決算企業１４０３社（１４日時点、開示率９９．７％）について、ＳＭＢＣ日興証券が集計した。

業種別では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループなど銀行業の純利益が３６．２％の大幅増。生成ＡＩに加え、データセンター向け半導体需要が強かった東京エレクトロンなど電気機器は１６．９％増えた。商船三井など中東情勢の悪化で高運賃が続いた海運業は２．３倍と増益に寄与した。

一方、日産自動車の業績不振が響いた自動車は全体で６．２％減少した。「電気・ガス」の純利益は２７．５％減。燃料価格の変動分を遅れて料金に反映させたことによる「期ずれ差益」を前年同期に計上した反動が出た。

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